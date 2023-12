TMK Energy Aktie: Einfach unglaublich

Die Technische Analyse der Tmk Energy ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,01 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,009 AUD) um -10 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,01 AUD, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tmk Energy-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (50) führt zu derselben Bewertung, sodass die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben. Beide Faktoren führen zu einem "Neutral"-Rating für die Tmk Energy-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen haben sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass die Aktie von Tmk Energy bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.