TMC the metals company wird immer uninteressanter …

In den letzten Wochen wurde in den sozialen Medien besonders negativ über Tmc The Metals diskutiert. Dies hat dazu geführt, dass die Anleger heute eine "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie abgeben. Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Diskussion hauptsächlich von negativen Themen geprägt ist, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Auch das Stimmungsbild hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert und die Aufmerksamkeit für das Unternehmen nimmt ab. Dementsprechend wird das Kriterium "Schlecht" bewertet. Der Relative Strength Index zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis an, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis fällt hingegen positiv aus, mit insgesamt 18 Analysten, die die Aktie als "Gut" einstufen. Auch das Kursziel von 4,2 USD deutet auf eine positive Erwartung von 281,82 Prozent hin. Insgesamt erhält Tmc The Metals daher eine Bewertung von "Gut" auf Basis aller Analystenschätzungen.