TMC the metals company-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Aktie der Tmc The Metals wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 4,2 USD, was einem Potenzial von 281,82 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tmc The Metals liegt bei 61,9, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,89, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating als "Neutral" auf Basis des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung sowohl auf der Basis des 200-Tage-Durchschnitts als auch des 50-Tage-Durchschnitts. Der Schlusskurs der Tmc The Metals-Aktie lag nahe dem Durchschnitt sowohl für den 200-Tage-Durchschnitt als auch den 50-Tage-Durchschnitt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis der technischen Analyse.