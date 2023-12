TMC the metals company-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Tmc The Metals liegt bei 64,71, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 46,4 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Tmc The Metals in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend, weshalb die Redaktion die Aktie als "Schlecht" bewertet. Die Diskussionen über das Unternehmen waren deutlich weniger als normal, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf Tmc The Metals führt zu einer insgesamt negativen Einschätzung der Aktie.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Tmc The Metals insgesamt 2 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 265,22 Prozent hin, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung für die Aktie führt. Somit erhält Tmc The Metals eine "Gut"-Bewertung aus Analystensicht.