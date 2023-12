TMC the metals company Aktie: Das war ja klar …

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus den Diskussionen in sozialen Netzwerken hervorgeht. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an sieben Tagen die negativen Themen überwogen. Insbesondere die Diskussionen über das Unternehmen Tmc The Metals waren in den letzten Tagen von negativen Themen geprägt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) für Tmc The Metals einen Wert von 42,86, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 49,14 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie fällt auf, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität unterdurchschnittlich ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmungslage. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und resultiert in einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Aktie von Tmc The Metals bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Analysteneinschätzungen für Tmc The Metals zeigen, dass in den letzten 12 Monaten 2-mal die Einschätzung "Gut" und 0-mal die Einschätzung "Neutral" vergeben wurde. Dies führt zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" seitens institutioneller Analysten. Bezüglich des aktuellen Kurses von 1,17 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 258,97 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 4,2 USD. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.