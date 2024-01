TMC the metals company Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Aktie von Tmc The Metals wird von Analysten und Anlegern positiv bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,12 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 1,31 USD lag, was einer positiven Abweichung von 16,96 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1,09 USD und einer Abweichung von +20,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Diese Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls positiv, wie die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen zeigt. Die überwiegend privaten Nutzer äußerten sich überwiegend positiv über die Tmc The Metals-Aktie, was zu einer "Gut"-Einstufung dieser Ebene führt.

Die Analysten bewerten die Tmc The Metals ebenfalls positiv. In den vergangenen 12 Monaten haben 2 Analysten eine Kaufempfehlung ausgesprochen, während keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4,2 USD, was einer erwarteten Entwicklung von 220,61 Prozent entspricht und daher ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 27,78 und eine neutrale Situation mit einem RSI25-Wert von 45. Insgesamt erhält die Tmc The Metals-Aktie daher auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Einstufung.