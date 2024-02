TMC the metals company Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI für Tmc The Metals liegt bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 55,36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tmc The Metals ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen dominierten jedoch negative Themen in den Diskussionen, weshalb die Gesamteinschätzung als "Neutral" erfolgt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung bezüglich Tmc The Metals in den letzten vier Wochen schlechter geworden ist. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht signifikant verändert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Tmc The Metals bei 1,19 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,23 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 1,25 USD, was zu einem Abstand von -1,6 Prozent führt und ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral" ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamteinschätzung für Tmc The Metals als "Neutral" vergeben.