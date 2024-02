TMC the metals company Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Stimmung und das Sentiment in den sozialen Medien beeinflussen zunehmend die Aktienkurse. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Tmc The Metals überwiegend positiv sind. Allerdings dominierten in den letzten zwei Tagen negative Themen die Diskussionen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Tmc The Metals bei 1,23 USD und ist damit -1,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +3,36 Prozent liegt.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse auf das Bild einer Aktie zu. Bei Tmc The Metals wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen verzeichnet, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tmc The Metals liegt bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Tmc The Metals somit in den verschiedenen Kategorien die Einstufung "Neutral".