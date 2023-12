TMC the metals company Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Unternehmen "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Tmc The Metals auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 61,11 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 49,23, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Das Stimmungsbild für Tmc The Metals hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Es wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die Analysteneinschätzungen wird die Aktie von Tmc The Metals auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet. Auch auf kurzfristiger Basis ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut", mit einem erwarteten Kursziel in Höhe von 4,2 USD.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis aller Analystenschätzungen.