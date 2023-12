TMC the metals company Aktie: Ruhig bleiben!

Die Tmc The Metals-Aktie wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen. Der gleitende Durchschnitt, der den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage widerspiegelt, beträgt 1,1 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,09 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -0,91 Prozent im Vergleich. Auf kurzfristigerer Basis liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,04 USD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nah am gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von +4,81 Prozent. Aufgrund dieser Daten erhält Tmc The Metals sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde bei Tmc The Metals eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven langfristigen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls positiv, was zu einem Gesamtergebnis einer "Guten" Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Anleger-Stimmung bei Tmc The Metals in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung von Meinungen und Äußerungen der vergangenen beiden Wochen deutet darauf hin, dass insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tmc The Metals-Aktie liegt bei 51,72, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 51,13, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führen diese Daten zu einem Gesamtrating von "Neutral".