TMC the metals company Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben keine wesentlichen Veränderungen bei Tmc The Metals in den letzten vier Wochen gezeigt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tmc The Metals daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Langfristig gesehen wird die Tmc The Metals-Aktie laut Analystenmeinungen als "Gut" eingestuft. Es gibt insgesamt 2 positive Bewertungen und keine negativen Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Tmc The Metals. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 4,2 USD, was einer erwarteten Performance von 244,26 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um Tmc The Metals. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" bewertet, basierend auf der Anlegerstimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 65,22 Punkten und zeigt an, dass Tmc The Metals weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 59,61 und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Tmc The Metals-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.