TMC the metals company Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Tmc The Metals von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Schlecht" zu.

Im letzten Jahr gab es 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Tmc The Metals vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4,2 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1,07 USD einer möglichen Steigerung um 292,52 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Tmc The Metals zeigte interessante Ausprägungen, wobei die Diskussionsintensität abnahm und die Stimmungsänderung kaum Änderungen aufwies. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tmc The Metals führt zu einer "Neutral"-Einstufung, sowohl auf 7-tägiger als auch auf 25-tägiger Basis. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".