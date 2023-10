TMC Turnaround Management Consult, dhpg und BARTELS Consulting bilden interdisziplinäres Team für die Restrukturierung von Krankenhäusern, Medizinischen Versorgungszentren und Pflegeeinrichtungen

Bonn/Coesfeld/Dortmund (ots) -Der Restrukturierer TMC Turnaround Management Consult, die Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Rechtsberatungsgesellschaft dhpg und die auf den Gesundheitssektor spezialisierte Unternehmensberatung Bartels Consulting kooperieren. Gemeinsam bilden sie alle strategischen und betriebswirtschaftlichen Kompetenzen ab, die für eine erfolgreiche und nachhaltige Restrukturierung von Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge, insbesondere Krankenhäusern, notwendig sind."Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit der dhpg durch Bartels Consulting, einen Insider in betriebswirtschaftlichen Fragen von Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kliniken und verwandten Einrichtungen des Gesundheitswesens, zu ergänzen", so Kai Peppmeier (https://www.turnaround.de/ueber-uns/partner/), Managing Partner der TMC Turnaround Management Consult.Vier-Stufen-Modell zur KrisenbewältigungMithilfe eines Vier-Stufen-Modells aus "Transparenz schaffen, Ziele und Führung vereinbaren, Komplexität reduzieren und Digitalisierung nutzen" erhält das Krankenhausmanagement klare Handlungsempfehlungen. Dabei entwickeln die Kooperationspartner nicht nur Konzepte, sondern begleiten die Krankenhäuser auch bei der Umsetzung - durch das eigene Management oder eine Interimslösung."Unser Ziel ist das wirtschaftlich gesunde Unternehmen im Einklang mit den hohen medizinischen Herausforderungen. Eine Sichtweise, die immer auch Einfluss auf strategische Entscheidungen in Fragen einer Fusion oder Spezialisierung hat. Als Partner begleiten wir unsere Kunden bei der Entwicklung von Perspektiven, der Neuausrichtung bis hin zur Umsetzung", erklärt Alexander Reckmann (https://www.bartelsconsulting.de/alexander-reckmann/), Geschäftsführer von Bartels Consulting.Wenn die Restrukturierung des Rechtsträgers nicht gelingtDer Gesetzgeber hat mit der Insolvenzordnung Sanierungsmöglichkeiten rechtsverbindlich geregelt, mit denen die nachhaltige Neuaufstellung eines in Schieflage geratenen Krankenhauses gelingen kann. Die Insolvenz in Eigenverwaltung und das Schutzschirmverfahren sind geeignete Sanierungsinstrumente. Die Kooperationspartner unterstützen angeschlagene Krankenhäuser auch auf diesem Sanierungsweg."Eine Insolvenz muss nicht das Aus bedeuten. Eine frühzeitige Beratung eröffnet Handlungsoptionen und schützt das Management vor persönlicher Haftung", so Christian Senger (https://www.dhpg.de/de/unternehmen/team/detail/christian-senger), Rechtsanwalt und Partner der dhpg. "Auch die Liquiditätsplanung unter Insolvenzbedingungen erfordert einen Experten", ergänzt Dr. Alf Hillen (https://www.dhpg.de/de/unternehmen/team/detail/alf-hillen), ebenfalls Partner der dhpg.Die Krankenhauslandschaft in Deutschland steht nicht erst seit der angekündigten Krankenhausreform vor großen Herausforderungen - unabhängig hiervon haben die Krankenhäuser mit der Kosten-Erlös-Schere zu kämpfen und es drohen erhebliche Liquiditätsprobleme. Bis Ende September dieses Jahres mussten rund 40 Krankenhäuser in Deutschland bereits einen Insolvenzantrag stellen.Über TMC Turnaround Management Consult:Die TMC Turnaround Management Consult mit Standorten in Dortmund, Wuppertal und Berlin ist seit 25 Jahren auf die Beratung von Unternehmen in Umbruchsituationen spezialisiert. Zu den Kernkompetenzen gehören die Sanierungs- und Restrukturierungsberatung, Interims- und Risikomanagement, Distressed M&A sowie Unternehmensverkäufe und Bewertungen. Mit einem professionellen Netzwerk aus Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Insolvenzverwaltern, Prozessoptimierern, IT-, Qualitäts- und Prozessmanagern sowie Logistikexperten agiert TMC deutschlandweit und international. Das Unternehmen wurde 2023 wiederholt zum "Besten Unternehmensberater Restrukturierung" (brand eins) gewählt.Über dhpg:Die dhpg ist eines der führenden, mittelständischen Prüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland, das sich auf die Kernbereiche Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung sowie Insolvenzverwaltung und Sanierungsberatung spezialisiert hat. Das inhabergeführte Unternehmen gehört mit mehr als 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 17 Standorten zu den 15 größten seiner Branche. Die dhpg ist Mitglied von CLA Global Limited (CLA Global), einem weltweiten Zusammenschluss unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, der Mandantinnen und Mandanten in mehr als 100 Ländern vertritt.Über BARTELS Consulting:Die BARTELS Consulting unterstützt bereits seit dem Jahr 2001 Krankenhäuser, Pflegeheime, Kliniken und verwandte Einrichtungen im Gesundheitswesen. Sowohl auf dem strategischen als auch operativen Sektor sind wir uns der Sensibilität der Themen jederzeit bewusst und setzen unser Wissen seriös und verantwortungsvoll ein. Dafür steht unser Team aus 33 deutschlandweit agierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.Pressekontakt:Brigitte SchultesBrigitte.Schultes@dhpg.deTel.: +49 228 81000 0Original-Content von: dhpg, übermittelt durch news aktuell