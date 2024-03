TLV Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Aktie von Taka Jewellery wird derzeit fundamental betrachtet und weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,98 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" ist dies eine Unterbewertung von 89 Prozent. Daher wird die Aktie aus der Perspektive der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkursperformance liegt Taka Jewellery mit einer Rendite von -14,29 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") mehr als 8 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel", die eine mittlere Rendite von -8,95 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Taka Jewellery mit 5,33 Prozent deutlich darunter. Aus diesem Grund wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Taka Jewellery liegt bei 56,25 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 für die vergangenen 25 Tage liegt bei 65, was ebenfalls als "Neutral" gilt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Taka Jewellery derzeit bei 0,07 SGD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,057 SGD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -18,57 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,06 SGD, was die Aktie mit einem Abstand von -5 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Neutral" vergeben.