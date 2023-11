TLV Aktie: Alles völlig egal!

Der Aktienkurs von Taka Jewellery hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,82 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +2,58 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Spezialität Einzelhandel"-Branche bedeutet. Im Vergleich dazu hat der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 2,94 Prozent erzielt, und Taka Jewellery lag 5,88 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Taka Jewellery ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, und der RSI25 für 25 Tage ergibt einen Wert von 0, was für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Taka Jewellery-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,07 SGD, und der letzte Schlusskurs liegt deutlich darüber (+5,71 Prozent Abweichung im Vergleich). Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,07 SGD über dem letzten Schlusskurs (+5,71 Prozent Abweichung). In Summe wird Taka Jewellery auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt ebenfalls zur Einschätzung einer Aktie bei. Die Diskussionsintensität bezüglich Taka Jewellery ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Taka Jewellery.