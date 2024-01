TLG Acquisition One Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Electriq Power liegt der RSI7 aktuell bei 57,56 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 64,32, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment für Electriq Power war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral, wobei an vier Tagen negative Diskussionen überwogen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentbarometer zugeordnet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Electriq Power weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Electriq Power derzeit um -35,49 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was eine kurzfristige Einschätzung von "Schlecht" ergibt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt -93,84 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie führt.