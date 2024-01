TLG Acquisition One Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "vow":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Electriq Power-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 41, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 64,62 und zeigt ebenfalls, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Electriq Power-Aktie bei trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 5,48 USD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,3801 USD liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,54 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine deutliche negative Veränderung im Stimmungsbild bei Electriq Power in den letzten Wochen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Trotzdem konnten keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Electriq Power-Aktie ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Electriq Power beschäftigt hat.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren ein "Neutral"-Rating für die Electriq Power-Aktie.