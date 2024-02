TLGY Acquisition Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "TLGY Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen misst. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Tlgy Acquisition beträgt 31,82 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 17,95 und wird als "gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "gut"-Einschätzung.

In den letzten beiden Wochen wurde Tlgy Acquisition von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt als "neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert, was zu einem "neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Tlgy Acquisition derzeit bei 10,92 USD, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 11,23 USD, was einem Abstand von +2,84 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 11,13 USD, was einem "neutralen" Signal entspricht. Basierend auf beiden Zeiträumen ergibt sich daher insgesamt eine "neutral"-Einstufung für die Tlgy Acquisition-Aktie.