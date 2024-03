TLGY Acquisition Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "TLGY Acquisition Corp":

Die technische Analyse von Tlgy Acquisition zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem neutralen Trend befindet. Dies wird anhand des gleitenden Durchschnitts von 50- und 200-Tagen deutlich. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 11,01 USD, während der letzte Schlusskurs bei 11,27 USD liegt, was einer Abweichung von +2,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,22 USD, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs von 11,27 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tlgy Acquisition auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spiegeln eine mittlere Aktivität und eine stabile Stimmung hinsichtlich der Diskussionen über Tlgy Acquisition wider. Dies führt zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für den Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 50, und der RSI25 beläuft sich auf 33,33, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Tlgy Acquisition überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Dies spiegelt sich in den positiven Themen wider, die in den Diskussionen über das Unternehmen aufgetaucht sind. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.