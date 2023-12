TLGY Acquisition Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "TLGY Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander über einen bestimmten Zeitraum erreicht. Der RSI ist ein beliebter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. In Bezug auf Tlgy Acquisition wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage und der etwas langfristigere RSI auf einer 25-Tage-Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI für Tlgy Acquisition liegt derzeit bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft gilt und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 35,47, was auf ein neutrales Rating hinweist. Somit erhält Tlgy Acquisition uneinheitliche Bewertungen in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gestimmt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Tlgy Acquisition eine insgesamt "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Tlgy Acquisition auf 10,79 USD geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 11,08 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine neutrale Bewertung des Wertpapiers hin.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Aktivität in Bezug auf Tlgy Acquisition als mittel einzustufen ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für das Wertpapier zeigt ebenfalls eine neutrale Tendenz. Somit erhält die Aktie von Tlgy Acquisition in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.