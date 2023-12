TLGY Acquisition Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "TLGY Acquisition Corp":

Die Tlgy Acquisition-Aktie zeigt laut technischer Analyse aktuell eine "Neutral"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 10,78 USD, während der letzte Schlusskurs bei 11,08 USD liegt, was einer Abweichung von +2,78 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (11,02 USD) weicht mit einem letzten Schlusskurs von 11,08 USD nur um +0,54 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tlgy Acquisition. Die Anzahl der Diskussionen war weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung für die Tlgy Acquisition-Aktie. Der RSI7 liegt bei 31,91 und der RSI25 bei 35,47, was auf eine neutrale Einstufung hinweist.

In Bezug auf die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Tlgy Acquisition eingestellt waren. Die Diskussion war überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.