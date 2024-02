TK(Holdings)Ltd Aktie: Das ist erstaunlich

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tk liegt derzeit bei 5, was bedeutet, dass die Börse 5,13 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dieser Wert liegt 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Maschinen" (45) und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird sie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Tk auf 1,42 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,39 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,11 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 1,4 HKD, was einen Abstand von -0,71 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Für Anleger, die in die Aktie von Tk investieren, bedeutet dies eine Dividendenrendite von 8,26 %, was einen Mehrertrag von 1,72 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt im Bereich Maschinen darstellt. Somit sind die Dividendenzahlungen des Unternehmens höher, was zu einer "Gut"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Tk zeigen ein neutrales Stimmungsbild. Es gab weder überwiegend positive noch negative Ausschläge und überwiegend neutrale Themen rund um den Wert wurden angesprochen. Basierend auf diesen Beobachtungen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Tk in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.