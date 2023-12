TK(Holdings)Ltd Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Atos SE":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Tk-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 6, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 47,54 und zeigt, dass Tk weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Tk beträgt 8,32 Prozent, was über dem Mittelwert liegt. Daher erhält Tk eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Tk eine Performance von -6,52 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -5,49 Prozent. Auch im Sektorvergleich lag Tk 5,43 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Tk auf 1,47 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,4 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -4,76 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 1,33 HKD, was einer Aktien Distanz von +5,26 Prozent entspricht. Somit wird die Gesamtnote als "Gut" vergeben.