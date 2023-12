TK(Holdings)Ltd Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die technische Analyse der Tk-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,46 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,47 HKD liegt damit auf ähnlichem Niveau (+0,68 Prozent). Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 1,35 HKD, was einem Unterschied von +8,89 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dadurch erhält die Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Tk-Aktie für die einfache Charttechnik damit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite für Tk beträgt aktuell 8,32 Prozent, was 3,28 Prozent über dem Mittelwert (5,04) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Tk-Aktie aktuell bei 5,46 liegt, was 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 47 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Tk eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Tk-Aktie werden ebenfalls betrachtet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Tk in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".