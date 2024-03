TKB Critical Technologies 1 Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Roth Ch Acquisition. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Roth Ch Acquisition derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, da auch hier weder überkauft noch überverkauft (Wert: 38,78) gilt. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen gab es besonders positive Diskussionen über Roth Ch Acquisition. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell konzentrieren sich die Anleger auch vor allem auf positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Roth Ch Acquisition von 11,11 USD mit +2,68 Prozent Entfernung vom GD200 (10,82 USD) ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 11,03 USD, was darauf hinweist, dass auch hier ein "Neutral"-Signal vorliegt. Unterm Strich wird der Kurs der Roth Ch Acquisition-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Roth Ch Acquisition-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.