TKB Critical Technologies 1 Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Der RSI der letzten 7 Tage für die Roth Ch Acquisition-Aktie liegt bei 50, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet - weder überkauft noch -verkauft. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 38,89 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren, wie dem gleitenden Durchschnitt, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung sowohl für den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamtbewertung für das Anleger-Sentiment als "Gut" führt.