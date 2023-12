TJX Aktie: Der ganz große Wurf!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tjx Cos beträgt derzeit 20, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37,09 in der "Spezialität Einzelhandel" um etwa 45 Prozent niedriger liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Jahresperformance der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Tjx Cos eine Rendite von 19,14 Prozent erzielt, was mehr als 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -5,71 Prozent erzielt hat, liegt Tjx Cos mit einer Rendite von 24,85 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs von Tjx Cos mit 92,77 USD etwa 3,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, +9,4 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Aktie für beide Zeiträume führt.

Die Dividendenrendite von Tjx Cos liegt derzeit bei 1,5 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,4 Prozent in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,9 Prozent zur Branchendurchschnitt und daher wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.