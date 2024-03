TJX Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Aktienkurs von Tjx Cos hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,98 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 34,69 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 6,98 Prozent, während Tjx Cos aktuell 26 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,36 Prozent, was 2,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (3,46) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Tjx Cos eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Bezüglich des Sentiments und Buzz wird die Kommunikation im Netz als weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie berücksichtigt. Die Diskussionsintensität der Tjx Cos-Aktie hat in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Fundamental gesehen ist Tjx Cos aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,38 liegt die Aktie 43 Prozent unter dem Branchen-KGV von 35,78. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.