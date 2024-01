TJX Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Tjx Cos hat kürzlich eine Dividendenausschüttung vorgenommen, die einem Verhältnis von 1 zum Aktienkurs entspricht. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Spezialität Einzelhandel" ergibt sich eine negative Differenz von -1,87 Prozent. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Tjx Cos in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,14 Prozent erzielt, während ähnliche Unternehmen im Durchschnitt um -4,54 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +23,68 Prozent für die Tjx Cos. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen eine Überperformance von 18,87 Prozent erzielen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Von insgesamt 8 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind alle 8 Bewertungen positiv, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 96,13 USD, was eine mögliche Steigerung um 2,47 Prozent vom letzten Schlusskurs (93,81 USD) bedeutet. Daher ergibt sich eine neutrale Empfehlung der Analysten.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Tjx Cos derzeit bei 84,99 USD verortet, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Aktienkurs liegt mit 93,81 USD etwa 10,38 Prozent über dieser Linie. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 89,92 USD, was einer Differenz von +4,33 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt führt die technische Analyse zu einer positiven Gesamteinschätzung basierend auf beiden Zeiträumen.