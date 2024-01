TJX Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Analystenbewertung: Tjx Cos wurde in den letzten zwölf Monaten von 8 Analysten positiv, von 0 neutral und von 0 negativ bewertet, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Tjx Cos. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 96,13 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um 2,11 Prozent steigen könnte, verglichen mit dem letzten Schlusskurs von 94,14 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Tjx Cos-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Vergleich mit anderen Unternehmen: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Tjx Cos mit einer Rendite von 19,14 Prozent eine überdurchschnittliche Performance von mehr als 9 Prozent erzielt. Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,65 Prozent verzeichnete, hat Tjx Cos mit 23,8 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Diese starke Performance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Dividende: Investoren, die derzeit in Tjx Cos investieren, können eine Dividendenrendite von 1,5 % erwarten, was 1,88 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Tjx Cos-Aktie von 94,14 USD liegt mit +9,96 Prozent über dem GD200 (85,61 USD), was aus charttechnischer Sicht ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 90,49 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Tjx Cos-Aktie als positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.