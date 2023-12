TI Fluid Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Ti Fluid-Aktie wird von Analysten auf Basis verschiedener Indikatoren bewertet. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, wobei sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tages-Durchschnitt berücksichtigt werden. Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 126,19 GBP, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 153,8 GBP (+21,88 Prozent Abweichung) liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristige Durchschnitt von 135,06 GBP liegt über dem letzten Schlusskurs (+13,88 Prozent Abweichung) und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Ti Fluid-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, wobei ein niedrigeres KGV eine preisgünstigere Aktie signalisiert. Mit einem KGV von 173,79 liegt Ti Fluid jedoch über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche und wird daher aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV als "teuer" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie derzeit 2, was eine negative Differenz von -0 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" ergibt. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt bei Ti Fluid 27,27, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 31, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation interpretiert wird und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ti Fluid daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".