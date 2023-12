TI Fluid Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Der Sentiment und Buzz rund um Ti Fluid können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung geben interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat in diesem Zusammenhang eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was einer Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit eine Einstufung von "Gut" für Ti Fluid in diesem Punkt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Ti Fluid wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen eine positive Richtung und auch aktuell, während der vergangenen ein bis zwei Tage, sind vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgreifen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 36,67, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beträgt 39,29, wodurch für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung als "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 125,53 GBP für den Schlusskurs der Ti Fluid-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 147 GBP, was einer Steigerung um 17,1 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 132,7 GBP über dem letzten Schlusskurs (+10,78 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Ti Fluid also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

