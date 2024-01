TI Fluid Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Ti Fluid weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,66 % auf, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,67 %. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Ti Fluid in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von unserer Redaktion. Die Intensität der Diskussionen zu einer Aktie kann darauf hinweisen, ob das Unternehmen stark im Fokus der Anleger steht. Ti Fluid wurde jedoch nur unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Ti Fluid von privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet, und auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ti Fluid derzeit bei 126,63 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 153,8 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +21,46 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Ebenso hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 136,27 GBP, was einen Abstand von +12,86 Prozent zur Aktie bedeutet und somit auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Ti Fluid daher die Gesamtnote "Gut".