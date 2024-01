TI Fluid Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Aktie von Ti Fluid wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 173,79 bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" (20,8) ist dies eine Unterbewertung um 735 Prozent. Basierend auf dieser Kennzahl wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Ti Fluid 1-mal mit "Gut", 2-mal mit "Neutral" und 1-mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält die Aktie daher das institutionelle Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Ti Fluid. Die Analysten prognostizieren einen Rückgang des aktuellen Kurses von 141,2 GBP um 17,37 Prozent auf ein mittleres Kursziel von 116,67 GBP. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Analysten auf "Neutral".

Aus technischer Sicht lag der Schlusskurs der Ti Fluid-Aktie am letzten Handelstag bei 141,2 GBP, was einer Steigerung um 9,85 Prozent im Vergleich zu einem Durchschnitt von 128,54 GBP in den letzten 200 Handelstagen entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt von 140,76 GBP zeigt eine ähnliche Entwicklung, wodurch die Aktie kurzfristig eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Ti Fluid liegt aktuell bei 2,66 Prozent, was 0,01 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,65 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Einstufung hinsichtlich der Dividende.