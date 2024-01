TI Fluid Aktie: In Lauerstellung

Die Ti Fluid-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 128,54 GBP verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 141,2 GBP, was einem Unterschied von +9,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei der 50-Tage-Analyse liegt der Durchschnitt bei 140,76 GBP, was einem Anstieg um +0,31 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ti Fluid eine Dividendenrendite von 2,66 % aus, was 0,01 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 2,65 %. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Ti Fluid-Aktie mit 173,79 deutlich höher ist als das von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" (20,8). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten unterschiedliche Einschätzungen für Ti Fluid abgegeben, darunter 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertung. Langfristig wird die Aktie daher von institutioneller Seite als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf den aktuellen Kurs von 141,2 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von -17,37 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 116,67 GBP, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten eine "Neutral"-Stufe.