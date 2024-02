TI Fluid Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das dabei hilft, einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Ti Fluid betrachten, stellen wir fest, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 58,18 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Ti Fluid momentan weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, da der Wert bei 39,27 liegt und die Aktie somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt besonders positive Anleger-Stimmung bei Ti Fluid. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Das Sentiment und der Buzz bei Ti Fluid haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung für die Ti Fluid-Aktie zeigt, dass von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten 1 Einstufung "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht" sind. Dies führt zu einem Durchschnitt von "Neutral" für das Wertpapier. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 116,67 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um -22,01 Prozent vom letzten Schlusskurs (149,6 GBP) fallen könnte. Dies führt zu einer Empfehlung von "Schlecht" von den Analysten und somit zu einem Gesamt-Rating von "Neutral" für Ti Fluid.