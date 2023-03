TION Mehrheit von EQT übernommen – Delisting angestrebt. Clearvise Deal geplatzt? Viele Fragen gerade auch für Clearvise Aktionäre offen.

TION Renewables AG, früher unter dem sperrigen Namen Pacific Renewables Yield AG bekannt, wollte sein Bestandsportfolio von 159 MW in einem Assetdeal in die clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) einbringen. Ziel war es den im Rahmen der transaktion erhaltenen 21,9% Anteil an Clearvise auf rund 40% auszubauen.

Um diesen „Deal“ umzusetzen, der clearvise zum zweitgrössten börsennotierten Bestandshalter erneuerbarer Eenrgienanlagen in Deutschland gemacht hätte, führte Clearvise eine Kapitalerhöhung durch. Und jetzt wartete man auf die Portfoliobewertung und die genauen Transaktionsdaten des Portfolioübertrags. TION Renewables AG (ISIN: DE000A2YN371) sollte sich zukünftig „nur“ noch Beteiligungen an einem wesentlich grösseren erneuerbare Energien Portfolio managen und sich auf neue Felder konzentrieren. Zuletzt auf dem Frankfurter Capital Markets Day nutzte das dynamische Vorstandsduo Christoph Strasser und Dr. Martin Siddiqui die Pläne hierfür zu präzisieren und vorzustellen, in welche „andere skalierbare grüne Technologien“ man als Unternehmen zukünftig investieren will.



Jetzt alles auf Anfang – EQT sichert sich Mehrheit an TION, will wohl noch mehr Aktien. Und stellt den clearvise Deal auf Stop. Er soll „nicht wie ursprünglich vorgesehen“ durchgeführt werden.

Der Ankeraktionär der Tion Renewables AG, die Pelion Green Future Alpha GmbH („Pelion“), überraschte am Freitag den Markt. Man habe mit der Boè TopCo GmbH & Co. KG, einer indirekt von EQT Active Core Infrastructure SCSp („EQT“) gehaltenen Erwerbsgesellschaft, einen verbindlichen Aktienkaufvertrag abgeschlossen, unter dem der Käufer – vorbehaltlich des Eintritts üblicher Closing Bedingungen – beabsichtigt 3.401.500 Aktien der Gesellschaft von Pelion zu erwerben (die „Transaktion“). Dies entspricht 71,7 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Ein mit Pelion verbundenes Unternehmen wird in eine Minderheitsbeteiligung an der Gesellschaft reinvestieren. Ferner hat ein Tochterunternehmen des Käufers Aktienkaufverträge über den Erwerb von weiteren 10,4 % des Grundkapitals der Gesellschaft abgeschlossen.

82,1% bei EQT Vehikel – unerwartet. Strategie des Beteiligungsausbaus soll wohl fortgesetzt werden bei TION. Abe r was wird aus dem Portfolio? Was aus der Beteiligung an Clearvise? Gibt es noch eine Chance, dass unter anderen Bedingungen der Portfolioübertrag vonstatten gehen wird?

Im Rahmen der Transaktion habe die Gesellschaft ein Investment Agreement mit der Erwerbsgesellschaft abgeschlossen, in dem das gemeinsame Verständnis im Hinblick auf die Transaktion, die künftige Organisations- und Corporate-Governance-Struktur sowie die Geschäftsstrategie der Gesellschaft niedergelegt sei. Das Investment Agreement sieht vor, die Gesellschaft in eine führende Plattform für Investitionen in die Energiewende von signifikanter Größe auszubauen, die über ein starkes Fundament an Cash-generierenden operativen Anlagen verfügt und von EQT als starkem strategischen und finanziellen Partner profitiert, der ihr langfristiges Wachstum unterstützt. Und wohin der Zug für die TION geht, wurde direkt klargestellt: „EQT beabsichtigt so bald wie möglich nach Vollzug der Transaktion die Freiverkehrsnotierung der Aktie der Gesellschaft an allen Börsen zu beenden.“

Ergebnis: Nach Delisting eine weitere Aktie – u.a. im Hamburger Freiverkehr weiterhin handelbar – mit Squeeze-Out Phantasie! TION Aktionäre können sich freuen.

Und was macht clearvise? Viele Fragen, die nach Antworten schreien…

Und so können die Aktionäre der Clearvise erstmal im Nebel stochern, denn es hiess am Freitag: „Als Folge der Transaktion werden die in der Bekanntmachung zum unverbindlichen Memorandum of Understanding zwischen der Gesellschaft und der clearvise AG beschriebenen Maßnahmen nicht wie ursprünglich beabsichtigt umgesetzt werden.“ Und was wird aus der Beteiligung von TION an der Clearvise? Ausbau auf 40% scheint erstmal „erledigt“ – und was ist mit den bereits erworbenen 21,9%? Werden die auf den Kurs der Clearvise drücken? Oder will EQT direkt auch hier alles? Unsicherheit, die nach Antworten durch die Beteiligten fragt… Sollte nächste Woche spannend werden…