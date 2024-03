TINONE RESOURCES Aktie: Jetzt aber!

Die technische Analyse der Tinone-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,09 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,16 CAD liegt, was einer Abweichung von +77,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,14 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+14,29 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tinone-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor und zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen zur Tinone-Aktie geäußert wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Tinone für diese Stufe daher ein "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei einem Niveau von 44,44 eine "Neutral"-Einstufung, während der RSI25 mit 65,52 ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau.