TINONE RESOURCES Aktie: Hilfe!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Tinone als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tinone-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein RSI25-Wert von 72,73, der ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis des Relative Strength Indikators als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Tinone von 0,03 CAD als "Schlecht"-Signal angesehen, da er 70 Prozent unter dem GD200 (0,1 CAD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht hingegen bei 0,04 CAD, was einen Abstand von -25 Prozent bedeutet, und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit wird der Kurs der Tinone-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an vier Tagen vorherrschten, und an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In letzter Zeit haben sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tinone ausgetauscht. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Analyse zeigt, dass in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung in Bezug auf Tinone zu verzeichnen waren, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.