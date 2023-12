TINONE RESOURCES Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Diskussionen über Tinone in den sozialen Medien signalisieren eine negative Stimmung und Einschätzung des Unternehmens. In den letzten Wochen überwogen die negativen Meinungen und Themen über den Wert. Die Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich ebenfalls eine negative Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag bei 0,09 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,025 CAD lag, was einem Unterschied von 72,22 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (-37,5 Prozent) führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls negative Ergebnisse. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 100, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25 beläuft sich auf 77,78, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen noch eine Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden festgestellt. Daher erhält Tinone in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung und die technische Analyse der Tinone-Aktie als "Schlecht" bewertet werden, während das Sentiment und Buzz als "Neutral" eingestuft werden.