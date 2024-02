TINONE RESOURCES Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) von Tinone zeigt einen Wert von 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Bei einer Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage beträgt der RSI 57, was auch als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tinone ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen Tagen dominierten besonders positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Anzahl der Beiträge blieben unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Tinone bei 0,025 CAD liegt, was einer Entfernung von -64,29 Prozent vom GD200 (0,07 CAD) entspricht. Dies wird als schlechtes Signal bewertet. Der GD50 liegt bei 0,03 CAD, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Tinone-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.