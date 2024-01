TIM Participacoes Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Tim -Brazil-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt dieser aktuell 15,31 USD. Der letzte Schlusskurs von 17,67 USD liegt damit deutlich darüber, was einem Unterschied von +15,41 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 17,63 USD, was einem ähnlichen Niveau (+0,23 Prozent) wie der letzte Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Tim -Brazil liegt bei 84,48 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 48,61 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht".

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate für die Tim -Brazil-Aktie verteilen sich auf 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 16 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -9,45 Prozent entspricht, und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich aus den Analystenbewertungen eine Einschätzung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tim -Brazil ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zu der Aktie veröffentlicht, und in den letzten Tagen wurde besonders das positive Potenzial von Tim -Brazil thematisiert.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung als "Gut".