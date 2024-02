TIM Participacoes Aktie: Das hat Gewicht!

Die Tim -Brazil-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 15,93 USD aufgewiesen, was einem aktuellen Kurs von 17,65 USD entspricht, was einer Abweichung von +10,8 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 18,08 USD, was zu einem ähnlichen letzten Schlusskurs (-2,38 Prozent) führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung für Tim -Brazil auf kurzfristigerer Analysebasis.

Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Tim -Brazil in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, wie aus Auswertungen der vergangenen beiden Wochen hervorgeht. Positive Themen standen dabei im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tim -Brazil liegt bei 70,45, was als überkauft betrachtet wird und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 für die Tim -Brazil bewegt sich bei 48, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Gemäß der Analysteneinschätzung ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da 1 Kauf-, 1 Neutral- und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen.

Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Tim -Brazil, welches im Durchschnitt bei 16 USD liegt, was einer erwarteten Entwicklung von -9,35 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung zur Gesamteinstufung "Neutral".