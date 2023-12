TIM Participacoes Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Tim-Brazil-Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt und liegt derzeit 12,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über einen längeren Zeitraum betrachtet, liegt die Aktie sogar 26,12 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tim-Brazil-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem positiven Rating führt. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI jedoch eine neutrale Einstufung. Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Von den 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Tim-Brazil-Aktie sind 1 positiv, 1 neutral und keine negativ. Der durchschnittliche Kurs liegt bei 16 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 13,93 Prozent fallen könnte. Basierend auf diesen Daten erhält die Aktie eine neutrale Bewertung von den Analysten. Daher ergibt sich insgesamt eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" für die Tim-Brazil-Aktie.