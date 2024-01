TIM Participacoes Aktie: Quo vadis?

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Tim-Brazil. Als Ergebnis hat die Redaktion die Aktie mit "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten eine Bewertung als "Gut" und eine als "Neutral" eingestuft wurden, während keine als "Schlecht" bewertet wurden. Dies ergibt im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Tim-Brazil vor. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben einen Wert von 16 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -13,37 Prozent vom letzten Schlusskurs (18,47 USD) fallen könnte. Die abgeleitete Empfehlung ist daher "Schlecht". Insgesamt erhält Tim-Brazil somit eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Tim-Brazil einen Wert von 68,75, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 37,91 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tim-Brazil-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 15,11 USD liegt, was einen Unterschied von +22,24 Prozent zum letzten Schlusskurs (18,47 USD) ergibt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (17,26 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+7,01 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tim-Brazil-Aktie somit eine positive Einschätzung basierend auf der einfachen Charttechnik.