TIM Participacoes Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Der RSI der Tim-Brazil-Aktie liegt bei 19,88, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 38,58 und wird daher als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich eine Einstufung von "Gut".

Analysten bewerten die Aktie von Tim-Brazil langfristig als „Gut“, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Von diesen lagen 1 Bewertung als „Gut“ und 1 als „Neutral“ vor. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 16 USD, was einer Erwartung von -14,98 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine „Neutral“-Bewertung auf Basis aller Analystenschätzungen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tim-Brazil-Aktie sowohl auf der Basis des 50- als auch des 200-Tage-Durchschnitts als „Gut“ bewertet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 14,78 USD, während der letzte Schlusskurs bei 18,82 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +27,33 Prozent. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 16,57 USD, während der letzte Schlusskurs um +13,58 Prozent darüber liegt. Insgesamt wird die Tim-Brazil-Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Tim-Brazil wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte auf sieben Tagen grün. Negative Diskussionen wurden nicht aufgezeichnet, während die Anleger an vier Tagen größtenteils neutral eingestellt waren. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen die Anleger auch hauptsächlich Interesse an positiven Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung im Anleger-Sentimentsbarometer. Somit erhält Tim-Brazil insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers.