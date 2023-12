TIM Participacoes Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Tim-Brazil-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 57, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 35,42 ebenfalls im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Neutral"-Rating für die Tim-Brazil-Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Tim-Brazil-Aktie veröffentlicht, und das Meinungsbild war insgesamt neutral. Daher ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für die Tim-Brazil-Aktie ist aktuell als "Gut" eingestuft, basierend auf 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotential von -13,7 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Gut" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 15,01 USD liegt, während der Kurs der Aktie (18,54 USD) um +23,52 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 17,07 USD zeigt mit einer Abweichung von +8,61 Prozent ein positives Bild. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut" für die Tim-Brazil-Aktie.