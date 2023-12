TIM Participacoes Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Analysten bewerten die Aktie von Tim -Brazil langfristig als "Gut". Von 18 Analysten wurden 1 als Gut, 1 als Neutral und 0 als Schlecht eingestuft. Es gab keine Aktualisierungen der Analystenbewertungen im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 16 USD, was einem erwarteten Rückgang von -14,35 Prozent entspricht, da der derzeitige Schlusskurs bei 18,68 USD liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis aller Analystenschätzungen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Tim -Brazil eingestellt waren. Es gab an acht Tagen hauptsächlich positive Themen in der Diskussion, während an vier Tagen die Anleger eher neutral waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Tim -Brazil daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tim -Brazil liegt bei 33,8, was als "Neutral" betrachtet wird, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

In technischer Hinsicht ist die Tim -Brazil mit einem Kurs von 18,68 USD nun +11,72 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +25,79 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.