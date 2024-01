TIMIA Capital Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) gilt als ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der Montfort Capital-RSI liegt bei 60, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Analysten haben Montfort Capital auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Stimmung in den Kommentaren neutral war. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als sonst. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Montfort Capital bei 0,22 CAD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,13 CAD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -40,91 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein Abstand von -18,75 Prozent. Auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet der Gesamtbefund daher "Schlecht".