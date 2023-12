TIMIA Capital Aktie: Alles nach Plan!

Die technische Analyse der Montfort Capital-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,23 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,155 CAD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -32,61 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 0,16 CAD, was einer Abweichung von -3,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Montfort Capital eher neutral diskutiert, wobei an drei Tagen positive und an sechs Tagen neutrale Stimmungen vorherrschten. Aktuell sind es jedoch vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Montfort Capital zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Montfort Capital auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.